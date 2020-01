Nach Entlassung: Funkel teilt gegen Fortuna-Boss Pfannenstiel aus und deutet Lügenvorwurf an

Die kuriose Trainer-Entlassung von Friedhelm Funkel bei Fortuna Düsseldorf hat in der Bundesliga für Schlagzeilen gesorgt. Vor allem die Umstände der Personalentscheidung der Klub-Bosse hatte nicht nur bei den Fans Unverständnis ausgelöst . Der 65-Jährige hat nach seiner Entlassung verbal gegen die Verantwortlichen ausgeteilt. " Es ist Wahnsinn, ich bin gestern Abend noch zusammen mit vielen aktiven und ehemaligen Sportlern aus dem Fußball, Hockey und Eishockey hier gewesen und geehrt worden. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich gestern Abend keinen Gedanken daran verschwendet, dass ich heute hier kein Trainer mehr von Fortuna Düsseldorf bin ", sagte Funkel am Mittwochabend im Rahmen einer Veranstaltung im Düsseldorfer Savoy-Theater.

Funkel mit Lügenvorwurf: "Kann man glauben, muss man aber nicht"

Am nächsten Tag wurde Funkel dann von seinen Aufgaben entbunden . "Lutz (Pfannenstiel, Anm. d. Red.) hat mich auf dem Weg zum Training angerufen und wenn man eins und eins zusammenzählen kann, nachdem gestern Abend keiner hier war, habe ich mir das dann schon denken können. Dann bin ich nicht ran gegangen", so Funkel rückblickend.

Am Trainingsplatz angekommen, suchte Funkel persönlich das Gespräch mit Klub-Vorstand Pfannenstiel. "Da hat er mir gesagt, dass man neue Impulse setzen will und ein neuer Trainer am Nachmittag da sein wird. Da habe ich mir gedacht, das ging ja fix. Zumindest, nachdem man mir gesagt hatte, dass erst am Montag über einen neuen Trainer nachgedacht worden war. Heute war der neue Trainer schon da. Kann man glauben, muss man aber nicht", so Funkel vielsagend.