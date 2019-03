Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel zerlegt eigene Mannschaft: „Desaströs“ – Spieler reagieren

„Überheblich, desaströs und körperlos“ – Fortuna Düsseldorfs Trainer-Routinier Friedhelm Funkel war außer sich. Unmittelbar nach dem 2:5 (1:1) des Aufsteigers beim VfL Wolfsburg konnte Funkel kaum an sich halten. „Ich bin richtig sauer“, polterte der 65-Jährige am Sky-Mikrofon und schimpfte vor allem auf seine Innenverteidigung. Später klangen seine Worte schon etwas versöhnlicher, der Kern seiner Kritik blieb aber bestehen.

„Unsere Innenverteidiger sind normalerweise eine Bank bei uns, aber heute hatten sie keinen guten Tag. Wir waren hinten einfach zu schlecht“, befand Funkel und kündigte an, mit den Innenverteidigern Kaan Ayhan und Marcin Kaminski „ein ernstes Wörtchen“ reden zu wollen. Das Duo ist in der Länderspielpause aber erst mal abwesend und mit den jeweiligen Nationalteams (Türkei und Polen) unterwegs. „Wer weiß, ob sie da überhaupt zum Einsatz kommen“, unkte Funkel noch.

Funkel: „Wir haben widerstandslos die Tore hingekommen“

Was den Coach aufregte, war das Defensivverhalten nach einer recht soliden ersten Hälfte, in der Ayhan in der 30. Minute sogar die Führung erzielt hatte. Binnen fünf Minuten zog Wolfsburg von 1:1 auf 4:1 davon, weil die Niedersachsen in den entscheidenden Zweikämpfen wesentlich kompromissloser waren. „Wir haben widerstandslos die Tore hingenommen, das darf nicht sein“, schimpfte Funkel.