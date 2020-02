Friedhelm Funkel kritisiert Ex-Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann: "Unterirdisches Verhalten"

Der frühere Hertha-Trainer Friedhelm Funkel hat das Verhalten von Jürgen Klinsmann gegenüber dem Berliner Fußball-Bundesligisten als „unterirdisch“ kritisiert. „Dass Jürgen Klinsmann jetzt so nachtritt - das habe ich noch nie erlebt. Und ich bin seit fast 50 Jahren in der Bundesliga“, sagte Funkel der Welt.

Klinsmann hatte nach nur 76 Tagen seinen Rücktritt als Hertha-Cheftrainer via Facebook verkündet. In dieser Woche sorgten in der Sport Bild veröffentlichte Protokolle für Klinsmann für Wirbel, in denen der Klub scharf attackiert wird