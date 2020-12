Friedhelm Funkel reagiert auf möglichen Trainer-Job bei Schalke 04: "Ich bin und bleibe Rentner"

Doch Funkel reagierte jetzt mit einer klaren Absage auf die Gerüchte. "Es gibt überhaupt keinen Kontakt. Ich bin und bleibe Rentner" , sagte der 67-Jährige dem Express. Gegenüber der Rheinischen Post ergänzte der erfahrene Coach: "Ich spreche grundsätzlich über nichts, von dem ich nichts weiß. Es steht jetzt einfach nicht an. Jetzt soll ich mich für Dinge rechtfertigen, die an mich noch gar nicht herangetragen wurden. Das ist doch alles Zukunftsmusik."

Noch-Trainer Baum ist jetzt auf Schalke vor allem als Psychologe gefragt. Die Partie gegen Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr) hat Endspiel-Charakter. Bis dahin muss er die verunsicherte Mannschaft wieder aufrichten. Sein eigenes Schicksal ist Baum dabei nicht wichtig, ebenso die Statistik, dass ihm als erstem Schalker Trainer kein Sieg in den ersten zehn Bundesliga-Spielen gelang. "Das interessiert mich nicht. Das Wichtigste ist, dass Schalke nächstes Jahr in der Bundesliga spielt. Ich werde weiter vorangehen. Ich bin Diener des Vereins."