Friedhelm Funkel über Trainer-Nachfolge beim 1. FC Köln: Das spricht für Peter Stöger

Ursprünglich hatte Köln-Geschäftsführer Horst Heldt am Sonntag ein persönliches Gespräch mit Stöger führen wollen, um ein etwaiges Interesse an einer Zusammenarbeit auszuloten. Aufgrund eines positiven Corona-Tests bei Stöger konnte dies aber nicht in der geplanten Form stattfinden. Stattdessen wollen sich beide Seiten am Sonntag virtuell austauschen und dabei konkreter werden. "Ich höre mir das alles gerne an. Die Bedingungen müssen natürlich stimmen - auch im Falle eines Abstiegs. Wir hoffen natürlich alle, dass der FC in der Bundesliga bleibt. Derzeit sieht es ja ganz gut aus. Schauen wir mal, was die Gespräche ergeben", sagte Stöger dem Kölner Stadtanzeiger.