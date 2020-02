Friedrich, Ocik und die Seawolves sind Sportler des Jahres in MV

Bahnsprinterin Lea-Sophie Friedrich, Ruderer Hannes Ocik und die Zweitliga-Basketballer der Rostock Seawolves haben sich bei der Wahl der Sportler des Jahres 2019 in Mecklenburg-Vorpommern durchgesetzt.

An der von der Ostsee-Zeitung, dem Norddeutschen Rundfunk und dem Landessportbund gemeinsam initiierten Abstimmung hatten sich mehr als 3000 sportbegeisterte Menschen beteiligt. Zur Wahl standen jeweils fünf Männer, Frauen und Mannschaften.

Denise Grahl, die im Mai 2020 ihren 27. Geburtstag feiert, gehört zu den erfolgreichsten deutschen Schwimmerinnen mit Handicap. Die Freistil- und Schmetterling-Spezialistin vom Hanse SV Rostock hat zahlreiche EM- und WM-Medaillen erkämpft und war 2016 bei den Paralympics in Rio am Start wo sie Silber über 50 Meter Freistil holte. ©

Die Sieger und die Platzierten wurden am Sonnabend bei der großen Sportgala im Van der Valk-Resort in Linstow ausgezeichnet und von Gästen aus Politik, Sport, Wirtschaft und Medien gefeiert.