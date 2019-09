Frische Farbe für Luckaer Turnhalle

Besuchern der Turnhalle in der Pestalozzistraße dürfte es sicher bereits aufgefallen sein: Die altehrwürdige Einrichtung grüßt Schul-, Vereins- und Freizeitsportler seit Kurzem in neuem Gewand. Nachdem vor knapp zwei Jahren bereits die Außenhaut des 1927 errichteten Gebäudes runderneuert wurde, wurde nun im Inneren Hand angelegt. „Der komplette Innenraum ist frisch gemalert worden. Im Zuge dessen sind auch zahlreiche Risse, Feuchte- und Putzschäden beseitigt worden“, kann Bauamtsmitarbeiter Gerd Eichhorn zufrieden aufzählen. Daneben können sich auch die arg strapazierten Türen im Eingangsbereich über eine Ausbesserung und frischen Lack freuen.

„Außerdem haben wir an den tragenden Pfeilern sowie den Längsseiten einen Prallschutz anbringen lassen“, fügt Gerd Eichhorn hinzu. Dieser mindert nun nicht nur den Lärmpegel, sondern sorgt auch für mehr Sauberkeit an den Wänden, wenn Bälle einmal am Ziel vorbeischießen. Gut und gerne zehn Tage war die zuständige Firma im Einsatz, knapp 5900 Euro hat sich die Stadt die Arbeiten kosten lassen. Abgeschlossen ist das Projekt Turnhalle damit aber noch nicht. „Mittelfristig werden wir auch noch das Treppenhaus und die Umkleideräume auf Vordermann bringen“, kündigt Eichhorn an. Die Maßnahme dürfte wohl in den kommenden ein bis zwei Jahren angegangen werden, schätzt er. Kay Würker