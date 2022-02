Frische Kräfte, frische Winde: RB Leipzig mit komplettem Kader bei Real Sociedad

Leipzig. Es dürfte sich um ein Novum in der Club-Geschichte der Roten Bullen handeln: Beim Abschlusstraining vorm heißen K.-o.-Spiel in San Sebastian (Donnerstag, 18.45 Uhr, RTL +) sind alle (!) Kaderaktivisten mit von der Partei. Keiner verletzt, keiner erkältet, keiner in der Berufsschule, keiner im Kreißsaal, keiner hat verpennt, keiner steht im Stau. Full House am Cottaweg! Anzeige

Erfolg von der Bank

Jede Menge Beinfreiheit also für Coach Domenico Tedesco („die Situation ist sehr positiv“), der mit den Seinen das Achtelfinal-Ticket zu lösen gedenkt und dieses Problem hat: „Ich kann nur elf Mann aufstellen.“ Aber er kann fünfmal prominent und motiviert nachlegen. Bei den Roten Bullen wirft sie neuerdings eine bis dato nicht in dieser Qualität und Quantität vorhandene Stärke ins Rennen: Die Männer von der Bank kommen oft zur richtigen Zeit, sorgen für frische Winde, biegen Spiele, kanalisieren eventuellen Frust zielführend. Sie helfen der Mannschaft und sich, denn: Wer nach seiner Einwechslung Leistung bringt, kann schon im nächsten Spiel in der Start-Elf stehen.

Tedesco will „komplette Aufopferung“ und Unterordnung. Von jenen, die auflaufen und jenen, die eingewechselt werden. Diese Herangehensweise „muss in die Köpfe“. Scheint sich dort schon einigermaßen festgesetzt zu haben. Beim 2:2 gegen San Sebastian sorgten Benny Henrichs und Emil Forsberg für einen furiosen Endspurt, beim 3:1 gegen Köln und dem 6:1 in Berlin steuerte Dani Olmo Entscheidendes bei. Die Aufzählung segensreicher Wechsel ließe sich mühelos verlängern. Ob und wie intensiv Tedesco die Rotationsmaschine in der Reale Arena anwirft, verrät der 36-Jährige nicht. Man möge sich „überraschen lassen“. Die Begriffe Ersatzspieler und Edel-Reservisten haben am Cottaweg jedenfalls ausgespielt. Alle Profis haben Start-Elf-Ambitionen, alle wollen immer von Anfang an ran – und alle liefern, wenn sie reinkommen. Dieses Selbstverständnis gefällt und imponiert Tedesco. Wer hat, der kann – Qualität nachlegen.



Aufstellung noch unklar

Das Einwechseln ist erst seit 1967 möglich und war anfänglich nur in homöopathischen Dosen (ein Spieler) erlaubt. Möglicherweise wären geschichtlich bedeutsame Fußballspiele anders gelaufen, wenn die Trainer schon früher hätten Hand anlegen können an verletzte, ausgepumpte und oder schwache Spieler. So hatten die Ungarn beim 1954er-Finale in Bern ein 120-minütiges Halbfinale gegen Uruguay in den Knochen und hätten gerne frische Kräfte nachgelegt. Jahrzehnte nach Wembley 1966 gab Lothar Emmerich zu, dass er im WM-Endspiel gegen England wie ein Schluck Wasser in der Kurve gekickt und auf keinen Fall den Schlusspfiff auf dem Feld hätte erleben dürfen. Helmut Schön durfte die an diesem Tag durchhängende linke BVB-Klebe nicht auswechseln.