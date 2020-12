Frisches Grün: Dynamo Dresdens Wohnzimmer erhält neuen Rasen

Dresden. Die Arbeiten am neuen Rasen im Rudolf-Harbig-Stadion sind in vollem Gange. Am Montag wurde das alte Geläuf, das sich in miserablem Zustand befand, abgefräst. Seitdem sind Spezialisten damit beschäftigt, die frische grüne Spielfläche für Dynamo Dresdens Kicker einzubauen. Bereits am 15. Dezember werden sie den Rasen erstmals voll beanspruchen, wenn der SC Verl zum Drittliga-Duell in Dresden gastiert.

