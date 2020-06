DFL reagiert auf Friseur-Affäre: Geldstrafe gegen BVB-Stars Akanji und Sancho - Verstoß gegen Konzept

Die Liga begründete die Sanktion mit den Fotos, die in Medien sowie in sozialen Netzwerken veröffentlicht worden waren. Darauf war zu sehen gewesen, wie sich die Profis unter Verletzung der Abstandsregelungen und ohne Schutzmasken mit dem Friseur zusammengestellt hatten. Die DFL erläuterte in ihrer Stellungnahme: "Es steht außer Frage, dass auch Profi-Fußballer ihre Haare schneiden lassen müssen. Dies muss derzeit jedoch im Einklang mit dem medizinisch-organisatorischen Konzept erfolgen. Der Klub hatte seinen Spielern im konkreten Fall auch eine entsprechende Möglichkeit bereitgestellt."

DFL: Strafe richtet sich nicht gegen den BVB

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hatte die betroffenen Spieler und insbesondere Fehlen von Masken sowie das Veröffentlichen von Fotos am Donnerstag bei der virtuellen Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC für die Friseur-Aktion kritisiert, insbesondere Sancho aber zugleich in Schutz genommen. "Wir dürfen nicht vergessen, dass Sancho immer noch sehr jung ist", hatte Zorc unter anderem gesagt. Es gab auch Lob für Sancho: Der Engländer hatte zuletzt bei der Partie beim SC Paderborn (6:1) dreifach getroffen und außerdem gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA rund um den Todesfall George Floyd protestiert. Laut Medienberichten sollen auch weitere BVB-Profis wie Thorgan Hazard und Raphael Guerreiro die Dienste des Friseurs in Anspruch genommen haben, dies ist jedoch nicht durch Fotos belegt.