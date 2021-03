Friseure öffnen am Montag: Dieser Haarschnitt ist in der Bundesliga am erfolgreichsten

Lockdown-Frisuren ade: Am Montag dürfen in Deutschland wieder die Haarsalons öffnen. Obwohl die Friseure als Maßnahme zur Pandemie-Bekämpfung in den vergangenen Wochen geschlossen bleiben mussten, zeigten sich viele Bundesliga-Stars im Vergleich zu anderen Teilen der Gesellschaft allerdings dennoch gut frisiert – und sorgten damit für Kritik. "Die Fußballer durften arbeiten, was wir ja nicht konnten", sagte zuletzt der Präsident des Zentralverbandes des deutschen Friseurhandwerks, Harald Esser, dem SPORTBUZZER. "Dann sieht man die Fußballspieler, die immer sehr viel Wert auf ihr optisches Erscheinungsbild legen, was ja auch die Haare anbetrifft. Das sind keine Amateur-Haarschnitte, die sie da bekommen, das sind wirklich Profi-Haarschnitte. Und dann kommt da ein kleiner Groll, auch bei den Fans", erklärte er die Kritik.

