Friseurverband-Chef: Darum haben wir Fußball-Profis öffentlich kritisiert – und so antwortete der DFB

Perfekte Haarschnitte trotz geschlossener Friseursalons - so mancher Bundesliga-Profi sorgte zuletzt für Verwunderung und auch Missfallen bei den Friseuren. Der Präsident des Zentralverbandes des deutschen Friseurhandwerks hat nun seine Kritik an bestens frisierten Fußballern erläutert. "Es ist aufgefallen, sowas kommt ja nicht von heute auf morgen", sagte Harald Esser gegenüber dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), und ergänzte: "Die Fußballer durften arbeiten, was wir ja nicht konnten. Dann sieht man die Fußballspieler, die immer sehr viel Wert auf ihr optisches Erscheinungsbild legen, was ja auch die Haare anbetrifft. Das sind keine Amateur-Haarschnitte, die sie da bekommen, das sind wirklich Profi-Haarschnitte. Und dann kommt da ein kleiner Groll, auch bei den Fans." Anzeige

Die derzeit rund 80.000 Friseursalons sind in Deutschland wegen des Corona-Lockdowns seit dem 16. Dezember geschlossen und dürften erst am kommenden Montag wieder öffnen. Gerade vor diesem Hintergrund ärgerten Esser zahlreiche perfekt gestylte Spieler, die während der Fußball-Übertragungen im TV zu sehen waren. Sie hätten auch die Friseure und deren Mitarbeiter in Erklärungsnot gebracht, weil es vermehrt zu Anfragen gekommen war. Offenbar hatten Personen teilweise versucht, Friseure zu verbotenen Hausbesuchen zu überreden.

"Es geht ja gar nicht darum, dass das mal irgendwie ein kleines Delikt ist – es war verboten, diese Friseur-Dienstleistungen auszuüben. Die sind noch verboten bis einschließlich Sonntag. Das ist eine Sache, die bestraft wird", so Esser weiter. Deshalb hatte sein Verband DFB-Präsident Fritz Keller angeschrieben und appelliert, Solidarität zu zeigen.

Vereine "wissen gar nicht, was sie damit der Bevölkerung und uns angetan haben"