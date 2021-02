Frist läuft ab, Flutlicht fehlt noch immer: BSG Chemie Leipzig gerät unter Druck

In Auerbach (Aufrüstung der vorhandenen Strahler), Halberstadt (2015, 480.000 Euro, Finanzierung durch die Stadt) und Fürstenwalde (2020, ca. 150.000 Euro, 50.000 Euro Zuschuss der Stadt) wurde in den vergangenen Jahren gebaut, der Bischofswerdaer FV musste indes nach Bautzen umziehen.

Drei Varianten

Die Leutzscher fühlen sich angesichts dieses Szenarios unwohl. Zwar haben sie einen großen Teil der bürokratischen und finanziellen Hürden genommen, ein Baubeginn aber ist nicht abzusehen. Die Frist läuft eigentlich im Sommer ab. Versäumnisse kann man der BSG Chemie nicht vorwerfen, das sieht auch NOFV-Präsident Hermann Winkler so: „Chemie trifft keine Schuld, der Verein hat sich intensiv gekümmert“. Chemie-Vorstandsvorsitzender Frank Kühne: „Wir waren sogar schneller als wir mussten, haben bereits vor dem Aufstieg in die Regionalliga 2019 die Bauvoranfrage gestellt.“ Diese wurde nach anderthalb Jahren durch die Stadt positiv beschieden. „Wir befinden uns hier in einem hochsensiblen Landschaftsschutzgebiet, es war unter anderem ein Lichtemissionsgutachten nötig. Nun ist das Flutlicht genehmigungsfähig“, so Kühne.