Fristen? Zeitplan? Bayern-Boss Hainer gibt Einblick in Vertrags-Poker mit Kimmich und Goretzka

Der FC Bayern befindet sich Aussagen von Präsident Herbert Hainer zufolge in "guten und konstruktiven" Vertragsgesprächen mit den Nationalspielern Leon Goretzka und Joshua Kimmich. "Es gibt derzeit keine Fristen. Die Spieler haben an der Europameisterschaft teilgenommen, danach waren sie im Urlaub. Mittlerweile sind sie zurück in München und nun können weitere Gespräche stattfinden. Hoffentlich können wir in den nächsten Wochen eine Lösung finden", sagte Hainer während einer Fragerunde mit chinesischen Medien, aus der das Portal Spox am Mittwoch zitierte.

Anzeige