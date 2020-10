Vorwurf der Steuerhinterziehung: DFB-Boss Fritz Keller will Ermittlungen "allumfänglich unterstützen"

DFB-Präsident Fritz Keller will die aktuellen Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung "allumfänglich unterstützen". Dies sagte der 63 Jahre alte Spitzenfunktionär am Mittwoch bei der Bundespressekonferenz in Berlin. Dort war er wegen der Initiative #MeineStimmeGegenHass der Deutschlandstiftung Integration per Video zugeschaltet. "Ich bin für Aufklärung, um eine saubere Zukunft für den Fußball zu haben", sagte Keller weiter.