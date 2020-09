Etwas Licht, aber auch Schatten: So lief das erste Jahr von Fritz Keller als DFB-Präsident

Wie schnell es gehen kann, dass man im wahrsten Sinne des Wortes "auf die Schnauze fällt“, hat Fritz Keller kürzlich wieder erlebt. Als er sich mit dem E-Bike auf den Weg durch seine Weinstöcke machte, kam es zum Sturz, bei dem sich der DFB -Präsident am Handgelenk verletzte. Er wollte seinen Mitarbeitern bei der Lese auf die Finger schauen. Früher konnten sie hören, wenn "der Alte“ mit dem Auto um die Ecke bog. "Jetzt hört mich keiner“, lacht Keller. Der Chef hat das Überraschungsmoment auf seiner Seite – doch in diesem Fall lag er am Ende trotzdem auf der Nase.

Vielleicht dürfte sich Keller dabei ein wenig vorgekommen sein wie beim größten Sportverband der Welt, dem Deutschen Fußball-Bund, den der 63-jährige Winzer am kommenden Sonntag exakt ein Jahr als Präsident anführt. Viele Dinge wollte er verändern, den verstaubten und verkrusteten DFB vielleicht sogar revolutionieren. Doch Keller musste auch merken, dass er dabei immer wieder an Grenzen stößt mit seinen Ideen und Konzepten. Und dass die Umsetzbarkeit in so einem riesigen Konstrukt mit über 500 Mitarbeitern deutlich länger dauert, als er es sich wünschen würde und es aus seinem Betrieb oder seiner vorherigen Tätigkeit beim SC Freiburg gewohnt war. "Ich habe mich nicht selbst ausgesucht für den DFB“, sagt er an dem Abend, an dem er einige Journalisten auf die Terrasse seines Weinguts im Breisgau geladen hat. Es gibt preisgekrönte Tropfen vom Pinot Sekt oder Pulverbuck – wie zu seinem Dienstantritt in der Verbandszentrale in Frankfurt.