Grindel-Nachfolge geklärt: Fritz Keller einstimmig zum neuen DFB-Präsidenten gewählt

Nun ist es amtlich. Fritz Keller ist neuer Präsident des Deutschen Fußball Bundes. Der 62-jährige Winzer und Klubchef vom Bundesligisten SC Freiburg wurde beim DFB-Bundestag am Freitag wie erwartet zum Nachfolger von Reinhard Grindel gewählt. Es gab keine Gegenstimmen oder Enthaltungen. In seiner Bewerbungsrede hatte Keller die integrative Kraft des Fußballs beschworen: "Wir sind das letzte Lagerfeuer, wir sind der Kitt der Gesellschaft." Er habe großen Respekt davor, einen Verband mit sieben Millionen Mitgliedern und fast 25.000 Vereinen zu führen. "Wenn ich diese Zahlen höre, wird mir immer noch schwindelig." Und Keller versprach: "Wenn sie mich wählen, wählen Sie eine Generalinventur, Transparenz, Sparsamkeit und auch eine Verschlankung für den Fußball."

Schalke-Geschäftsführer Peters wird Kellers Vize

Keller nahm in der Bewerbungsrede offenbar direkten Bezug auf die #GABFAF-Berichterstattung vor der Wahl und verwies auf einen Verein (ohne einen Namen zu nennen, in unserem Artikel war es der SV Liebertwolkwitz) , der 200 Euro Strafe für Nichtantritt zahlen muss, weil er nicht genügend Spieler für seine zweite Mannschaft zusammenbekommt. "Da muss man wirklich mal überlegen, ob das sein muss", sagte Keller.

Keller soll beim DFB eine Strukturreform auf den Weg bringen

„Ich habe großen Respekt vor dem Amt, der Aufgabe und dem, was vor mir steht. Ich kann nicht mehr machen, als alles zu geben. Wenn so viele Leute meinen, dass ich da was bewegen kann, dann mache ich das gerne“, hatte Keller vor der Wahl gesagt. Er soll beim von Krisen und Skandalen erschütterten Verband, darunter neben dem WM-Vorrunden-Aus 2018 auch die Affäre rund um die Vergabe der WM 2006 nach Deutschland, in den kommenden Monaten und Jahren für Ruhe sorgen und eine Strukturreform auf den Weg bringen.