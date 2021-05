"Nach der EM könnte Jogi übernehmen": Die Netzreaktionen zum Keller-Rückzug beim DFB

Fritz Keller tritt als DFB-Präsident ab, auch Generalsekretär Friedrich Curtius und Vizepräsident Rainer Koch werden sich von ihren Ämtern zurückziehen - spätestens nach dem kommenden Bundestag wird es eine runderneuerte Führung beim Deutschen Fußball-Bund geben. Das ist das Ergebnis einer Tagung der Verbandschefs am Dienstag.

Über das große Personalbeben beim DFB war zuvor wenig durchgesickert. Nach dem Eklat um einen von Keller angestrengten Nazi-Vergleich (er nannte Koch in einer Präsidiumssitzung in Anlehnung an den früheren Vorsitzenden des Volksgerichtshofs im Nationalsozialismus "Freisler") hatte zuletzt allerdings einiges auf umfassendere personelle Konsequenzen hingedeutet, zumal auch Curtius und Koch nicht frei von Kritik waren.