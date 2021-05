DFB-Präsident Keller reagiert auf Misstrauensvotum nach Nazi-Vergleich – Zukunftsfrage offen

Ein Urteil des DFB-Sportgerichts im heiklen Fall um den Nazi-Vergleich von Verbandspräsident Fritz Keller soll bis Ende Mai fallen. Nun hat sich der 64-Jährige erstmals zum gegen ihn ausgestellten Misstrauensvotum der Regional- und Landesverbände geäußert. "Ich respektiere das Votum der Konferenz der Regional- und Landesverbände und nehme dieses sehr ernst. Ich bedauere meine affektbeladene Entgleisung zutiefst und bitte erneut um Verzeihung", heißt es im offiziellen Statement Kellers. Anzeige

Der Verantwortung seiner heftig kritisierten verbalen Entgleisung gegenüber Vizepräsident Rainer Koch, den er auf der DFB-Präsidiumssitzung am 23. April mit dem früheren Nazi-Richter Roland Freisler verglichen hatte, will er sich nicht entziehen. "Ich stelle mich selbstverständlich dem zuständigen Sportgericht und falls nötig dem Bundesgericht, in einem laufenden Verfahren, das nach Aussage des Vorsitzenden noch im Mai abgeschlossen sein soll", erklärte Keller weiter.

Auf Druck der Öffentlichkeit wolle sich Keller "den anstehenden Diskussionen nicht entziehen" und bei der Aufarbeitung der "dringlichen Fragen" mithelfen. Zudem kündigte er eine Debatte um strukturelle Fragen innerhalb des Verbands an. "Die bestehenden organisatorischen Herausforderungen des DFB und die dringenden Fragen zur inneren Struktur und Zusammenarbeit in der DFB-Führung müssen jetzt offen angegangen werden", so Keller, der betonte, sein Amt ursprünglich "für mehr Transparenz" angetreten zu haben. Dies sei auch zukünftig das angestrebte Ziel, an dessen Erfüllung er selbst mitarbeiten wolle. "Es liegt mir am Herzen, persönlich den Weg zu bereiten, dass der DFB mit der Integrität und Transparenz geführt wird, die der Fußball verdient und die nötig ist, um wieder seine volle gesellschaftliche Kraft zu entfalten", erklärte Keller.