Kommentar zur Wahl des neuen DFB-Präsidenten Fritz Keller: Gigantische Aufgaben

Fraglich, ob man Fritz Keller zu diesem Amt beglückwünschen soll. Seine Vorgänger als DFB-Präsidenten sind krachend gescheitert (Reinhard Grindel), wurden entmachtet (Gerhard Mayer-Vorfelder) oder stolperten nach (Theo Zwanziger) beziehungsweise während ihrer Amtszeit (Wolfgang Niersbach) über die Sommermärchen-Affäre. Es gehören schon ein gesundes Selbstbewusstsein und ein gehöriges Maß an Widerstandsfähigkeit dazu, sich dieses Amt in dieser Zeit zuzutrauen.

Vorteil für Fritz Keller: Er tritt ohne Stallgeruch beim DFB an

Zumal die Aufgaben, die unter Kellers Ägide erledigt werden müssen, gigantisch sind. Noch immer sind die Hintergründe der Millionenzahlung im Vergabeprozess der WM 2006 nicht aufgeklärt und beschäftigen die Gerichte. Der Spalt zwischen dem Milliardengeschäft Profifußball und den Amateuren an der Basis wächst. Am Horizont dräut die Heim-EM 2024. Und gleichzeitig soll unter dem großspurigen Titel „Projekt Zukunft – Für die Weltmeister von morgen“ ein sportlicher Aufschwung nach den Misserfolgen bei der WM und in der Nations League initiiert werden.