VfR 06 & Co. legen mit ihrer Fahrradliga los: "Zweitbeste Option nach Bundesliga"

Beim VfR 06 ist es der erste Auftritt des Nordiren Daniel Kerr als Spielertrainer. Er hat bis zuletzt am Team gebastelt, pünktlich zum Ankick sollen noch drei Neuzugänge im Kader stehen. Kerr wird als Verbinder des VfR leiten, der nach 13 Jahren in einer SG mit dem SV Odin wieder allein aufläuft.

Fast ein Jahr sind Hannovers Rugby-Teams nun schon ohne Spielpraxis. Obendrein ist die Bundesliga auf März 2021 verlegt worden. Alternativ soll es am Wochenende mit dem Fritz-Raupers-Cup losgehen, an dem nur Vereine aus Hannover teilnehmen. Erstligist Germania List erwartet am Sonntag um 14.30 Uhr den VfR 06 Döhren. „Dieser Cup ist sicher die zweitbeste Option nach der Bundesliga. Es wird höchste Zeit, dass es losgeht“, sagt Germanias Trainer Daniel Stephens.

Auch zwei Zweitligisten spielen in der Fünferstaffel mit, sie eröffnen am Samstag um 14.30 Uhr diese „Fahrradliga“. Der DRC Hannover erwartet in Ricklingen den TSV Victoria Linden. „Wir haben seit November nicht gespielt, es wird höchste Zeit“, sagt DRC-Trainer Stefan Diedrichs, der nun allein verantwortlich ist. Carsten Fenske hat sich nach acht Jahren an der Seitenlinie zurückgezogen.

Wie Germania bittet auch der DRC die Zuschauer, Klapp- und Campingstühle mitzubringen. Eine Tribüne gibt es auf dem Platz an der Beeke nicht. Zuschauer sind jedoch verpflichtet, zu sitzen. „Für uns ist es die einmalige Chance, sich mit Erstligisten zu messen. Da wollen wir uns als Außenseiter Respekt verschaffen“, betont Diedrichs, der auf den verletzten Spielmacher Artjom Seel verzichten muss.

"Schutzsperren" vom DRV für Siebener-Nationalspieler

Auch Victorias Coach Jens Himmer ist begeistert von dieser Stadtmeisterschaft, wie er sie nennt. Besonders froh ist er, mit Jens Brömer einen neuen Co-Trainer gefunden zu haben, der wie er etliche Titel mit den Zebras geholt hat.

Es gibt jedoch auch Misstöne, der Dachverband DRV hat für die Siebener-Nationalspieler auch für diesen Wettbewerb „Schutzsperren“ verfügt. „Das ist riesengroßer Schwachsinn, es gibt in diesem Jahr keine internationalen Wettbewerbe“, sagt Himmer und fügt hinzu: „Wir schonen die Nationalspieler zu Tode. Was sollen die denn machen, wenn sie dann mal wieder Vollkontakt haben? Dann fliegen die durch die Gegend.“

Die Einnahmen des Fritz-Raupers-Cups gehen an den Landesverband NRV, der sie anschließend an die Jugendabteilungen der Klubs verteilt.