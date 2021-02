Froberg & Filmburg: Wolfsburger produzieren neues Video-Format für die FIFA

Seit dieser Woche ist nun auch die erste Folge von "Living Football" auf fifa.com und dem FIFA-Youtube-Kanal zu sehen. Mit zehn Leuten - vom Tonmann bis zum Regisseur, darunter Angestellte und Freelancer - war die Filmburg-Crew dafür von Wolfsburg nach Zürich gereist, die redaktionelle Leitung lag bei Froberg. Die Nachbearbeitung - etwa das Einpflegen der Untertitel in den vier FIFA-Sprachen Deutsch, Spanisch, Französisch und Englisch - erfolgte am Wolfsburger Köhlerberg, wo die "Filmburg" ihren Sitz hat. "Wir haben da rund 1,5 Terabyte Video-Daten verarbeitet", erzählt Levin, "das waren für mich vier 14-Stunden-Tage..."

In der ersten Living-Football-Folge gibt es unter anderem Interviews mit Ex-Spanien-Star Xavi und dem ehemaligen Bundesliga-Spielmacher Ciriaco Sforza. "Mit diesem Format", so Froberg, "wollen wir aktuelle Themen besetzen und die Sicht der FIFA auf den Fußball in der Welt vermitteln." Und: "Das Bewegtbild-Archiv der FIFA ist das wahrscheinlich größte seiner Art weltweit, das wollen wir nutzen." Dass der Weltverband in den vergangenen Jahren alles andere als unumstritten war, ist Froberg bewusst. "Auch darum wollen wir die Arbeit der FIFA und ihre Unterstützung für die Mitgliedsverbände weltweit sichtbar machen."

Für Levin und seine Mitarbeiter war die Arbeit in Zürich ein spezielles Erlebnis. "Die meisten von uns sind Fußball-Fans. Wenn man dann in den heiligen Hallen der FIFA arbeiten darf, ist das etwas ganz Besonderes. Da ist das Adrenalin-Level schon anders als sonst. Aber es hat es alles gut geklappt." Für die kommenden Folgen wird die FIFA voraussichtlich immer wieder mit verschiedenen Produktionsfirmen zusammenarbeiten. "Wir hoffen", so Levin, "dass wir dann auch mal wieder dabei sind."

Froberg bleibt der FIFA vorerst erhalten, reist alle zwei Wochen für ein bis zwei Tage in die Schweiz - und freut sich darüber, dass das Studio im FIFA-Foyer nach anfänglicher Skepsis mittlerweile in allen Abteilungen dort gut ankommt. "Wir haben schon weitere Ideen und Anfragen", berichtet er, "die E-Sportler bei der FIFA beispielsweise wollen das auch nutzen. Wenn wir mit diesem Studio die Idee von Präsident Gianni Infantino unterstützen können, transparenter zu werden, dann ist das für alle eine gute Sache."