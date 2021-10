Fröchling und Zimmermann treffen beim 1:1 im Derby

Im Fußball-Duell zwischen dem TSV Sievershausen und dem TSV Dollbergen gibt es wieder keinen Sieger. Als dritter hannoverscher Bezirksligist an der Peiner Landkreisgrenze musste sich Adler Hämelerwald auswärts deutlich geschlagen geben.

TSV 03 Sievershausen – TSV Dollbergen 1:1 (0:0). Die beiden Teams trennten sich wie schon im Hinspiel remis. „Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden“, fand Sievershausens Trainer Matthias Salzmann. „Wir haben in der ersten Halbzeit das Spiel gemacht und Chancen gehabt. Im zweiten Durchgang haben wir das Fußballspielen eingestellt“, führt er aus.

Herzschlagmoment in Minute 96: Lengeder gewinnen knapp mit 3:2

Dollbergens Trainer Lars Bischoff, dessen Team erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge ohne Niederlage blieb, war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Es war kein schönes Spiel für die Zuschauer, aber wir haben uns den Punkt verdient. Das Unentschieden ist vom Spielverlauf her gerecht“, erklärte der Coach.