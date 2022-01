"Extrem froh, dass wir guten Start hingelegt haben": Die Stimmen zum 96-Sieg in Rostock

Es war keine Glanzleistung, die Hannover 96 am Freitagabend beim 1:0-Sieg in Rostock gezeigt hat, doch die drei Punkte waren richtig wichtig (zum Spielbericht). Besonders im ersten Durchgang taten sich die Roten schwer, Torchancen waren bis zum Seitenwechsel Fehlanzeige. In der zweiten Halbzeit erlöste Linton Maina die Niedersachsen mit seinem Treffer.

Überzeugend war der Auftritt von den Niedersachsen nicht - das wissen auch Trainer Christoph Dabrowski und sein Team. Die Freude über den Erfolg im Ostseestadion war am Ende trotzdem groß, immerhin hat sich 96 im Kellerduell durchgesetzt und ist vorerst auf Tabellenplatz zwölf vorgerückt. Hier gibt es die Stimmen zum Spiel.