Der Verband sorgt für Klarheit: "Froh sein, dass wir überhaupt spielen dürfen" 

So wird es – wie schon im Sommer – keine Auf- und Absteiger geben. „Jetzt haben wir Klarheit. Das ist eine schöne Regelung“, sagt Fehsenfeld. Auch andere Vertreter von Mannschaften aus der Region sehen das so.

Die Entscheidung des Verbandes unterstützt auch Anna-Lena Rex. Die Mannschaftsführerin des TV RW Ronnenberg hatte nach Rücksprache mit ihren Teamkolleginnen im Sommer noch entschieden, auf die Teilnahme an den Punktspielen zu verzichten. Der Verband hatte diesen Rückzug den Mannschaften damals bereits offeriert. Nun besteht laut dem TNB diese Möglichkeit wieder. Doch im Winter möchte Rex gerne an den Pflichtspielen der Verbandsklasse teilnehmen. „Es geht uns schließlich primär um Spaß“, sagt die Ronnenbergerin.

Eine Regelung, die Fehsenfeld und dem MTV zupasskommt: „Uns als Aufsteiger kommt das natürlich entgegen. So können wir uns langsam an das Niveau gewöhnen und haben auf alle Fälle zwei Jahre in der Verbandsliga vor uns.“

Mehr als nur Spaß ist das Tennisspielen für das doppelte Schwesternpaar des SV Germania Helstorf. „Wir wollten in diesem Winter eigentlich aufsteigen“, sagt Mannschaftsführerin Lucy Rieck. Sie hat Zweifel, ob die Saison aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen überhaupt ausgetragen werden kann. „An der frischen Luft war es im Sommer noch etwas anderes. In der Halle ist der Luftaustausch schwieriger“, sagt sie.

Das Training in der Vorbereitung sei nicht mit den Einheiten in der Zeit vor der Corona-Pandemie vergleichbar. Das sieht auch Rex so. Das Ronnenberger Team besteht neben ihr nur noch aus Melanie Schmalstieg und Marie Oelmann. „Wir haben uns entschieden, dass immer nur zwei in einer Woche trainieren. Die jeweils Dritte muss pausieren“, sagt Rex.

Die für die Begegnungen in der Saison erforderliche vierte Spielerin wird aus der Reserve oder der Frauen 30 rekrutiert. „Man wird sehen, wie gut wir für den Ernstfall gerüstet sind“, sagt Rex. Die ungleichen Voraussetzungen der Vereine bei der Vorbereitung auf die Hallensaison sei für sie der ausschlaggebende Grund, auf Auf- und Absteiger zu verzichten. „Es wäre sonst nicht gerecht“, sagt Rex.

Fehsenfeld kann mit seinen Teamkollegen immerhin auf zwei Trainingsplätze zurückgreifen. Auf einem spielen zwei gemeinsam, auf dem anderen übt der Trainer mit zwei weiteren. „Wir können froh sein, dass wir überhaupt spielen dürfen“, sagt der MTV-Kapitän. Deshalb wolle er über die Situation nicht meckern und blickt lieber voller Vorfreude auf den Beginn der für den Januar geplanten Saison.