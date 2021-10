Frontzeck wird Wolfsburger Interimstrainer, Hofland geht

Die erste Trainingseinheit beim VfL Wolfsburg nach dem Rauswurf von Mark van Bommel leitet am Montag Michael Frontzeck. Der Ex-Bundesliga-Chefcoach (unter anderem Bielefeld und Gladbach) wird Interimstrainer der Wolfsburger bleiben, bis eine Dauerlösung feststeht. Das bestätigte der Verein am Vormittag. Auch Vincent Heilmann bleibt als Co-Trainer beim VfL, Ex-Wolfsburg-Profi Kevin Hofland (Co-Trainer) und Alex Abresch (Videoanalyst) wurden wie van Bommel freigestellt.

Unterdessen haben die Spekulationen um einen van-Bommel-Nachfolger längst begonnen, zwei Namen werden besonders stark gehandelt: Florian Kohfeldt und Edin Terzic. Kohfeldt wird am häufigsten genannt, er ist seit seinem Aus bei Werder Bremen ohne Trainerjob, Terzic übernahm nach seiner Zeit als Interimscoach bei Borussia Dortmund dort den eigens für ihn geschaffenen Posten eines Technischen Direktors. Bereits im Sommer, als klar war, dass Oliver Glasner den VfL verlassen wird, war Terzic in Wolfsburg im Gespräch. Zuletzt soll es Kontakte zwischen ihm und Hertha BSC gegeben haben, dem Vernehmen nach sagte er dort ab. In Dortmund gilt es allerdings als offenes Geheimnis, dass es den Deutsch-Kroaten mittelfristig wieder in Richtung Trainer-Bank zieht.