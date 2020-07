Früher als geplant: Leroy Sané absolviert erstes Training beim FC Bayern

Der neue Star des FC Bayern München hat losgelegt! Zehn Tage, nachdem Leroy Sané seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister unterschreiben hat, absolvierte der Nationalspieler am Montagvormittag seine erste Einheit an der Säbener Straße. Gemeinsam mit FCB-Fitnesstrainer Dr. Holger Broich und Niklas Süle, der weiterhin an seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss arbeitet, trainierte Sané auf dem Gelände der Münchner.