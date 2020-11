Frühes 0:1, Elfmeter gehalten: Verrückter Auftakt für RB Leipzig gegen Paris

Leipzig. Hammerbeginn zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain am Mittwochabend! Und immer mittendrin: Dayot Upamecano. Der Abwehrchef der Roten Bullen hat offenbar einen rabenschwarzen Abend erwischt. Nach flottem Beginn und Spiel auf Augenhöhe verdaddelt der Franzose in der sechsten Minute den Ball. "Das sind Fehler, die dürfen auf diesem Niveau nicht passieren", kommentiert Sportdirektor Markus Krösche in der Pause. Angel Di Maria greift gern zu - 0:1. Die doppelte Großchance für RB unmittelbar im Anschluss bleibt ungenutzt. So hatte sich das Julian Nagelsmann ganz sicher nicht vorgestellt. Sein Gesicht spricht Bände. Der Matchplan, ein Stück weit dahin. Anzeige

Elferheld Gulacsi

Und es geht wenig positiv weiter. In der 15. Minute zeigt Szymon Marciniak auf den Punkt, Elfmeter für Paris. Denn Upamecano geht im Sechzehner etwas ungestüm zu Werke, bekommt einen Schuss aus der Drehung von Moise Kean an die ausgestreckte Hand. Ein klarer Strafstoß und eine frühe gelbe Karte. Di Maria legt sich den Ball zurecht. Und Peter Gulacsi? Der hält! Wäre die Red-Bull-Arena nicht coronabedingt leer, jetzt würden die Massen toben. So lässt sich lediglich das eine oder andere Aufatmen hören. Denn der Ungar hält seine Mannschaft am Leben.

Und sonst: Die Gastgeber können nicht das erhoffte Tempo aufnehmen. Paris unterbindet die Leipziger Bemühungen klug, ohne übermächtig zu wirken. Chancen? Mangelware. Druck und Aggressivität? Zu wenig. Die Nagelsmann-Elf tut sich schwer. Das intensive Spielprogramm - man absolviert aktuell die dritte englische Woche in Folge - zeigt Wirkung. Wechsel in der Halbzeit? Wahrscheinlich. Aber bevor es soweit ist, keimt Hoffnung auf, und zwar dank Christopher Nkunku. Denn in der 42. Minute klappt's endlich mal. Emil Forsberg bedient Angelino. Der passt weiter zum bei PSG ausgebildeten Franzosen - 1:1. Sofort sind Körperspannung und Emotionalität da, ist wieder Zug drin. Aus RB-Sicht könnte es nach Wiederanpfiff genau so weitergehen.

