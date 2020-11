Frühes EM-Aus: Aber der Judo-Bundestrainer macht Scoccimarro Mut

Endlich wieder Judo. Endlich wieder ein Wettkampf. Und gleich eine Europameisterschaft. Die Vorfreude bei Giovanna Scoccimarro aufs Sport-Comeback nach 272 Tagen coronabedingter Wettkampfpause war groß. Die Enttäuschung aber auch: Nach nur einem Kampf in Prag war das Comeback vorbei. Keine Medaille, kein gutes Gefühl. Aber auch ein Bundestrainer, der der Lessienerin jetzt Mut macht: „Ich weiß, was Giovanna kann“, sagt Claudiu Pusa. Anzeige

Nie in Gefahr und doch verloren

Abrufen konnte sie ihr Können in Tschechien nicht. „Das war eine große Überraschung für mich. Aber das kann im Judo passieren. Es gibt solche Tage“, sagt der Bundestrainer. Er hatte Scoccimarro unter anderem mit Videos auf das Duell mit Madima Taimazova in der Klasse bis 70 Kilogramm eingestellt. Die Russin, die im Gegensatz zu der Deutschen bereits beim Grand Slam in Ungarn Turnier-Erfahrung unter Corona-Bedingungen sammeln konnte, kassierte zwar zunächst eine Shido, doch dieser kleine Vorteil nutzte der Lessienerin am Ende nichts. „Giovanna kann mehr, hat zu verhalten gekämpft, zu lange gefackelt“, so Pusa. Die 23-Jährige sei im Kampf zwar auch selbst nie ernsthaft in Gefahr gewesen, doch die Kampfrichterin sah in Taimazova die aktivere Kämpferin. Nach fast fünf Minuten im Golden Score hatte Scoccimarro dann ihren dritten Shido kassiert, der Kampf war verloren.

Am Dienstag, vier Tage nach dem EM-Aus, hat der Bundestrainer mit der Lessienerin gesprochen. „Wichtig ist, dass wir sie wieder stark machen. Kaum eine Athletin kann immer liefern – und man darf nicht vergessen, dass Giovanna noch jung ist. Das kann morgen schon wieder anders aussehen.“ Wobei morgen in diesem Fall nächstes Jahr bedeutet. Der Grand Prix in Zagreb Ende November fällt aus, auch der Grand Slam in Tokio, der für die 23-Jährige den Jahresabschluss bilden sollte, ist längst ebenso abgesagt wie alle anderen internationalen Großveranstaltungen. „Leider verschärft sich die globale Gesundheitskrise in den meisten Teilen der Welt. Im Moment sind immer mehr Länder gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen, sogar vollständige Lockdowns, um die Ausbreitung des Covid-19-Virus zu stoppen“, heißt es in der Mitteilung der Internationalen Judo-Föderation. Das Wettkampf-Geschehen soll nun 2021 mit dem Masters in Katar fortgesetzt werden. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt.