Frust nach Auswechslung – ManUnited-Trainer Rangnick erklärt: Das habe ich zu Ronaldo gesagt

In der Premier League hat Manchester United am Mittwochabend beim FC Brentford (3:1) nach zwei sieglosen Partien wieder einen wichtigen Sieg gefeiert - Trainer Ralf Rangnick hat dennoch Ärger. Grund: Die Auswechslung von Superstar Cristiano Ronaldo, der nach seiner Verletzung wieder in die Startelf zurückgekehrt war. Rangnick nahm den Portugiesen in der 71. Minute vom Platz, Ronaldo stapfte wütend an ihm vorbei und warf seine Jacke weg.

