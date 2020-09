Trotz Sieg: Ärger beim FC Lehrte über Hämelerwalds C-Platz, "nur Gebolze möglich"

Obwohl der FC Lehrte im Nachbarschaftsduell bei der SV Adler Hämelerwald mit 2:1 (2:0) die Oberhand behalten und zugleich die Tabellenführung in der Bezirksliga 5 verteidigt hat, war Willi Gramann sauer. "Der C-Platz in Hämelerwald glich einem Kartoffelacker, da war nur Gebolze möglich, praktisch ist fast jeder Ball auf dem holprigen Geläuf versprungen", ärgerte sich Lehrtes Trainer. "Letztlich können wir aber glücklich über drei Punkte sein."

Seine Mannschaft kam mit den Platzverhältnissen zunächst auch ganz gut zurecht kam. Michael Duraj war per Elfmeter nach Foul an Kesip Caran erfolgreich (17.), Neuzugang Ümit Topal erhöhte (25.). So weit, so gut.