Frust-Februar voraus: Klos, Kittel oder Hrgota - 96 bekommt's mit drei Topteams zu tun

96 steckt mitten drin im Abstiegskampf. „Wir müssen uns schon erst mal darauf einstellen“, bestätigte Torwart Ron-Robert Zieler nach dem 2:2 gegen Wehen. In diesem Monat werden die Weichen gestellt, und für den Kellerkampf müssen Punkte her. Abstieg oder rettendes Ufer? Bis zum direkten Abstiegsrang sind es nur zwei Punkte Vorsprung. Und im Februar steht ein Hammerprogramm auf dem 96-Plan. Drei Spiele – und alle Gegner sind aus den Top-4 der Liga. Wo dieser Weg wohl hinführt?

2019/2020: SSV Jahn Regensburg - Hannover 96: Die Roten starteten mit einer verschneiten ersten Hälfte ins neue Jahr. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs erzielte Max Besuschkow den goldenen 1:0-Treffer des Abends. In der zweiten Halbzeit wehrte 96 sich kaum noch und spielte keine gefährliche Torchance heraus. Keeper Ron-Robert Zieler war noch der beste 96-Akteur und verhinderte Schlimmeres. Trainer: Kenan Kocak ©

Fürth in Superform

Erstmal nach Fürth jedenfalls. Die Franken stehen auf Tabellenplatz vier, 96 ist derweil Fünftletzter. Im Hinspiel holten Hannovers Profis immerhin einen Punkt – 1:1, das Tor schoss Hendrik Weydandt. Allerdings blieb es das einzige Pünktchen gegen das bedrohliche Gegner-Trio im Februar. Sonntag (13.30 Uhr, Sportpark Ronhof) wird es extra schwer. Fürth gewann vier der letzten fünf Spiele, Topstürmer Branimir Hrgota traf dabei fünfmal und bereitete ein weiteres Tor zu – Platz eins in der Formtabelle.

Ist "Henne" die Remis-Rettung?

Immerhin: Hannovers Hinspiel-Torschütze Weydandt könnte nach den Achillessehnen-Problemen mit etwas Glück zum Team zurückkehren. Vielleicht reicht es wieder fürs Remis, und 96 ist auswärts stärker. Leichter wird es nach dem Fürth-Spiel aber nicht ...

Denn nächster Gegner ist dann der Hamburger SV. Und der andere Zweitliga-HSV hat sich nach einer kleinen Schwächephase in der Winterpause wieder gefangen, steht auf Platz zwei. Das könnte auch an namhaften Transfers liegen, wie Kölns Louis Schaub und Leverkusens Joel Pohjanpalo. Hamburg haute zuletzt 96-Kellerkonkurrent Nürnberg (4:1) und Bochum (3:1) weg. Im Hinspiel kassierte 96 eine 0:3-Packung. Vor allem Sonny Kittel und Adrian Fein, an denen auch 96 Interesse hatte, spielten Hannover vor sich her ...