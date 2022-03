Spätes Tor von Axel Witsel lässt Dortmund jubeln: BVB rückt mit Sieg in Mainz dem FC Bayern auf die Pelle

Borussia Dortmund hat die große Chance genutzt, den Druck auf Spitzenreiter FC Bayern zu erhöhen. Im Nachholspiel gegen Mainz 05 gewinnt der BVB wie schon am Sonntag gegen Bielefeld denkbar knapp mit 1:0 (0:0), dank eines späten Tores von Axel Witsel (87.). Der Abstand zum Tabellenführer aus München beträgt nun acht Spieltage vor Saisonende nur noch vier Punkte - bei einem noch ausstehenden direkten Duell der Top-Klubs.

Lange sah es am Mittwochabend in Mainz nach einem torlosen Remis aus - trotz eines erneuten Teilzeiteinsatzes des genesenen Torjägers Erling Haaland. Der Stürmer saß wie bei seinem Comeback vor vier Tagen zunächst auf der Bank, kam in der 56. Minute als Joker ins Spiel. Wirklich gefährliche Szenen konnte der 21-Jährige jedoch nicht kreieren.