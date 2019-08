Holstein Kiel tritt am Sonntagnachmittag in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Sechstligisten FSV Salmrohr an. Wie KSV-Coach André Schubert zugab, nehmen die Störche den klassentieferen Gegner sehr ernst. Der KN-Sportbuzzer ist ab 14.45 Uhr live vor Ort.