FSV Zwickau bezwingt nächsten Favoriten: 1:0 gegen Braunschweig

Zwickau. Zweiter Sieg in Serie: Der FSV Zwickau hat sich mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig Luft im Kampf um den Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga geschaffen. Am Mittwochabend besiegten die Westsachsen die favorisierten Niedersachsen durch einen Treffer von Johan Gomez (9.) und kletterten damit auf Rang zwölf, während Braunschweig den Sprung auf den direkten Aufstiegsrang zwei verpasste. Am vergangenen Wochenende hatte Zwickau bereits beim SV Meppen gewonnen (3:1).

