Dank Breier: Hansa Rostock feiert dritten Heimsieg

Hansa erwischte vor 12 452 Zuschauern im Ostseestadion einen Auftakt nach Maß. Die Rostocker gingen nach einer feinen Einzelleistung von Breier in Führung. Der 27 Jahre alte Stürmer zog an drei Meppenern vorbei und traf von der Strafraumgrenze aus zum 1:0 (9.) ins linke untere Eck. Eine Viertelstunde später war Breier erneut zur Stelle. Der von Nils Butzen glänzend in Szene gesetzte Angreifer hatte keine Mühe, den Ball flach an SV-Torhüter Eric Domaschke vorbei zum 2:0 (24.) zu spitzeln. Es war Breiers siebter Saisontreffer. Der Torjäger war damit im fünften Pflichtspiel in Folge zumindest einmal erfolgreich.