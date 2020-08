Kreisligist Wittingen verliert Urgestein Greve: Innenverteidiger wechselt zum VfL Wahrenholz

Bezirksligist VfL Wahrenholz hat Philipp Greve vom VfL Wittingen/Suderwittingen verpflichtet, der Kreisligist damit ein echtes Urgestein verloren. Greve spielte seine ganze Jugend über in Wittingen, „jetzt wollte er noch einmal etwas Neues ausprobieren“, sagt Trainer Naim Fetahu, der den Abgang bedauert: „Es ist für uns natürlich nicht schön, aber so ist es nun einmal im Fußball.“ Er zeigt jedoch Verständnis, dass Greve eine neue Herausforderung sucht. „Er ist ein guter Junge und hat sich immer vernünftig verhalten, deshalb haben wir ihm keine Steine in den Weg gelegt und wünschen ihm alles Gute für die Aufgabe in Wahrenholz.“