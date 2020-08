Ausverkauft, 500 Fans, Stuhlverleih: Das erwartet den MTV Gifhorn im Pokal-Halbfinale 

Halbfinale, ausverkauftes Haus und der vorletzte Schritt auf dem Weg zum DFB-Pokalspiel gegen Bundesligist FC Augsburg: Wenn am Samstag um 16 Uhr die Oberligisten SC Spelle-Venhaus und MTV Gifhorn im Niedersachsenpokal aufeinandertreffen, werden nicht alle Zuschauer in Spelles Getränke-Hoffmann-Stadion einen Platz auf der alten Tribüne finden. Mit 500 Zuschauern ist die Partie seit Ende Juli ausverkauft, normalerweise bietet die Anlage Platz für 4000 Besucher. Aufgrund des Coronavirus sind in Niedersachsen jedoch nicht mehr als 500 Zuschauer für Veranstaltungen zugelassen. Kurios: Für die Besucher, die aufgrund der Abstands- und Hygiene-Regeln keinen Platz auf der Tribüne bekommen, wurde extra ein Stuhlverleih eingerichtet. Eine zweite, neue Tribüne befindet sich im Bau und wird bis zum möglichen Einzug in den DFB-Pokal fertiggestellt sein.

Keine Regionalliga-Unterlagen eingereicht Der Verein entschied sich aufgrund der Pandemie und ihrer unabsehbaren Folgen Anfang April dagegen, Unterlagen für die Teilnahme an der Regionalliga einzureichen. Man könnte es „aus wirtschaftlicher Sicht nicht verantworten“, sagte Fußball-Obmann Markus Schütte. Die Gebühren für den Antrag betragen rund 3000 Euro, im Falle des Nichtaufstiegs gibt es aber nur rund die Hälfte zurück. Vor zwei Jahren hatte der Verein schon einmal einem möglichen Aufstieg früh eine Absage erteilt.

Spelle-Venhaus setzt auf Talente aus der eigenen Jugend, weitere Spieler stammen aus der Nachbarregion vom SV Meppen oder dem VfL Osnabrück. Das liegt auch an Trainer Hanjo Vocks, der zuvor Cheftrainer in den Jugend-Leistungszentren im Emsland und in Osnabrück war, wodurch er bereits Kontakt zu einigen seiner heutigen Spieler hatte.

Verteidiger Stegemann traf doppelt gegen den MTV Kapitän und Mittelstürmer Sascha Wald ist Spelles personifizierte Torgefahr. Der 29-Jährige knackte in drei von sechs Spielzeiten in der Oberliga die 20-Tore-Marke, in 21 Partien der vergangenen Spielzeit gelangen ihm 14 Treffer. Zudem sollte sich das Team von Michael Spies vor Verteidiger Torben Stegemann in Acht nehmen, der 13 Mal in der Liga für Spelle getroffen hatte - davon zweimal im Ligaspiel gegen den MTV Gifhorn.

Manko: Schlechte Chancenverwertung Spelle erspielt sich mit seinem technisch und offensiv ausgerichteten Spielstil viele Tormöglichkeiten, in der Chancenverwertung liegt aber die Schwäche der Emsländer. In den Topspielen gegen VfV Hildesheim (1:3, 1:4), Atlas Delmenhorst (0:1) oder Egestorf/Langreder (1:3) wurden somit wichtige Punkte im Kampf um den Titel liegengelassen.