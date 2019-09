Füchse Berlin holen Stefan Kretzschmar zurück ins Handball-Geschäft

Der frühere Weltklasse-Handballer Stefan Kretzschmar kehrt überraschend ins aktive Geschäft zurück und wird Teil der sportlichen Führung des Bundesligisten Füchse Berlin. „Liebe Handballgemeinde, für mich schließt sich heute der Kreis und ich kehre nicht nur privat, sondern auch beruflich in meine Heimat zurück, dorthin wo alles begann“, schrieb der 46-Jährige am Sonntag auf Instagram. Er freue sich, „die Füchse Berlin auf ihrem ambitionierten Weg zu unterstützen, ein dauerhafter Spitzenklub zu werden.“ Kretzschmar soll noch am Sonntagnachmittag (14 Uhr) bei einer Pressekonferenz vorgestellt werden.