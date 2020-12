Fünf Spiele bis Weihnachten: Wie oft können die Recken noch jubeln?

Weiter keine Zuschauer, dafür Spiele wie am Fließband: Fünf Liga-Partien in 14 Tagen stehen für die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf bis zur Winterpause noch an. Besinnlich-entspannt in die Weihnachtszeit – das gilt nicht für die Recken. Das Team von Trainer Carlos Ortega ist im Terminstress und steht obendrein unter Druck, punkten zu müssen. Mit aktuell 9:11 Zählern ist das Habenkonto alles andere als prall gefüllt. Wir machen den Check, wie die Chancen auf Punkte beim Fünferpack stehen. Anzeige

12. Dezember, HC Erlangen Die Auswärtsaufgabe in Nürnberg gegen Ex-Recken-Torwart Martin Ziemer wird schwierig, aber nicht unlösbar. Erlangen ist keine Heimmacht, schlug aber daheim schon Melsungen und Leipzig. Die Recken sind hingegen noch ohne Auswärtssieg. Selbst bei den Kellerteams Essen und Ludwigshafen verschenkten sie Punkte. Kann Hannover eine Topleistung abrufen, sind zwei Punkte definitiv drin. Siegchance: 50 Prozent.

15. Dezember, Rhein-Neckar Löwen: Das nächste Wiedersehen mit einem Ex – Mait Patrail kommt mit den Mannheimern zurück nach Hannover. Die Löwen gehören zu den besten Mannschaften der Liga, stehen aktuell auf einer Stufe mit Kiel und Flensburg. Sie haben bislang nur gegen Leipzig verloren. Schwieriger könnte es für die Recken am Dienstag nicht werden.

Der Heimfaktor ist aufgrund fehlender Fans nur gering. Die Löwen müssten schon einen schlechten Tag erwischen, und die Recken einen sehr guten, damit es ein Erfolgserlebnis gibt. Kräfteplus für die Recken: Sie haben einen Tag mehr Regeneration. Die Löwen müssen am Sonntag im Spitzenspiel gegen Flensburg alles geben. Siegchance: 15 Prozent.

17. Dezember, SC DHfK Leipzig Ein unangenehmer Auswärtsgegner. In den letzten vier Jahren war für die Recken in Leipzig nichts zu holen. Aktuell spricht nicht viel dafür, dass sich am kommenden Donnerstag daran etwas ändert. Die Sachsen konnten diese Saison schon Erfolge gegen die Löwen und Magdeburg feiern, zuletzt setzte es allerdings eine empfindliche 22:30-Pleite gegen Erlangen. Rufen die Recken ihr Potenzial über 60 Minuten ab, geht was in Leipzig. Siegchance: 40 Prozent.

23. Dezember, TBV Lemgo Lippe Ein weiteres Team aus dem breiten Mittelfeld. Das Heimspiel gegen die Ostwestfalen ist wohl die einfachste Aufgabe des Fünferpacks. Mitte 2017 gab es die letzte Niederlage gegen Lemgo. Auch ohne Fans im Rücken: Die Recken sollten sich in dieser Partie mit einem Sieg das beste Weihnachtsgeschenk selber bereiten können. Siegchance: 80 Prozent.

26. Dezember, SC Magdeburg Klar ist der SCM Favorit in dieser Partie. Aber die sonst so heimstarken Magdeburger haben aktuell schon dreimal zu Hause verloren. Gegen die Recken gab es im Februar ein Unentschieden. Einer wird besonders motiviert sein: Neurecke Filip Kuzmanovski tritt erstmals gegen sein Ex-Team an. Auch hier gilt: Spielt die TSV in Traumform, ist ein Erfolg drin. Wenn nicht, droht sogar eine Klatsche. Hilfreich ist die Erinnerung an November 2016. Da gelang den Recken mit dem 37:22 beim SCM der höchste Sieg ihrer Bundesligageschichte. Siegchance: 35 Prozent.