Sergio Pinto bedauert die Situation bei Hannover 96: "Klar tut mir das weh"

Sein Stammplatz bei Heimspielen liegt im Block E 2 oberhalb der Haupttribüne im Sportpark Ronhof/Thomas Sommer. Früher klang der Name des Stadions weniger sperrig, dafür drolliger: Playmobil-Stadion und später Trolli-Arena. Zu jener Zeit reiste Sergio da Silva Pinto (39), kurz Pinto, im Trikot von Hannover 96 nach Sevilla, Ko­pen­ha­gen, Poltawa, Lüttich, Brügge, Madrid und Moskau. Er landete in Fürth. Pinto arbeitet seit anderthalb Jahren als Chefscout für die SpVgg Greuther Fürth.

Über Schlaudraffs kurze Managerzeit bei 96 sagt Pinto fast nichts, nur: „Jeder muss selbst wissen, was er tut.“ Die besten Freunde waren die beiden in der Europamannschaft nicht, aber die Unterschiede der beiden halfen dem Team enorm. Schlaudraff spielte seine Rolle als eleganter, launischer und ge­witz­ter Profi. Pintos Spiel kam humorloser daher, bissiger, zielstrebiger, kantiger.

Ein Manager-Posten soll sein Meisterstück werden. Aber anders, als Jan Schlaudraff es bei 96 versuchte: „Den Posten bei einem Regionalligisten traue ich mir zu, aber für die 2. Liga wäre ich noch nicht so weit. Ich lerne. Mir bringt es nichts, auf die Schnauze zu fallen. In der heutigen Zeit bist du dann schon verbrannt, bevor du angefangen hast.“

96 ist in die 2. Liga abgestiegen, trotzdem steckt noch viel vom Klub und aus der Region in der Fußball-Bundesliga. Diese Ex-Spieler, Entscheider und gebürtigen Hannoveraner bleiben in der Saison 2019/20 erstklassig.

Pinto fahndet vor allem in der 3. oder 4. Liga beziehungsweise bei U19-Spielen nach Talenten für Fürth. In der 2. Liga, meint er, überleben die Teams „durch Zusammenhalt, weniger von den starken Einzelspielern, das sieht man in der oberen Tabellenhälfte, bei Heidenheim, Bielefeld oder bei uns“. Fürth steht aktuell als Vierter mit oben, Hannover 96 ist Fünfter von unten. „Natürlich hätten 96-Spieler die Qualität und sind interessant, aber sie würden unser Gehaltsgefüge sprengen“, sagt Pinto, „zu uns kommt kein Spieler, um reich zu werden.“

Nicht alles an Martin Kind festmachen

Währenddessen macht Hannover 96 weiterhin finanzielle und sportliche Verluste. Die Wucht der Kritik, die 96-Boss Martin Kind entgegenschlägt, überrascht Pinto. „Es kann doch nicht sein, dass man alles nur an einer Person festmacht“, sagt er, „das ist mir zu einfach, da sollte sich jeder an die eigene Nase fassen.“ Die vergiftete Stimmung rund um 96, glaubt er, wirkt sich negativ auf die Spieler aus: „Man ist doch Mensch und keine Ma­schi­ne.“

Als Profi lief es für Pinto erst nach Rückschlägen und Platzverweisen wie ge­schmiert. 193 Pflichtspiele gespielt, 24 Tore erzielt, eines davon sogar in Fürth als Man of the Match beim 96-Sieg (3:2) im Trolli-Stadion. Am Sonntag wird er von der Tribüne aus zusehen, wer sich sieben Jahre später von 96 wirklich wehrt gegen dieses familiäre Fürth.