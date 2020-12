"Fühlt sich zu wenig an": Müller, Flick & Co. hadern mit Bayern-Remis bei Union Berlin – Goretzka angeschlagen

Das Unentschieden bei Union Berlin (1:1) ist für den FC Bayern München wahrlich kein Erfolgserlebnis. Die Münchner drohen sogar die Tabellenführung der Bundesliga zu verlieren, sollte Bayer 04 Leverkusen am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim (18 Uhr/Sky) gewinnen. Die Leistung im Stadion an der Alten Försterei war ausbaufähig. "Das fühlt sich natürlich für unsere eigenen Ansprüche zu wenig an", sagte Thomas Müller bei Sky und haderte damit, dass die Münchner wie so oft in den vergangenen Wochen wieder frühzeitig in Rückstand geraten waren. Anzeige

Dem pflichtete auch Kapitän Manuel Neuer bei. "Wir haben in der einen oder anderen Situation nicht ganz so gut ausgesehen", wies der Torwart auf die Abwehrprobleme hin. Schon nach 52 Sekunden hatte er gegen Taiwo Awoniyi überragend gehalten und das 0:1 verhindert - doch nicht für lange. In der vierten Minute köpfte Grischa Prömel das Führungstor der wacheren Gastgeber. "Es hat sich abgezeichnet, dass wir das erste Tor kassieren", so Neuer.

Auch Trainer Hansi Flick war nicht begeistert von der Leistung seiner Mannschaft - insbesondere im ersten Durchgang. "Die ersten Minuten waren wir nicht so auf dem Platz, wie wir uns das vorgenommen haben", sagte der 55-Jährige. Mit Blick auf das Gegentor durch Grischa Prömel sagte er: "Das ist besser zu verteidigen, keine Frage." Mit der Spielweise der Münchner, die vor der Pause hoch standen und sich insgesamt verunsichert zeigten, war Flick nicht einverstanden. "Man hat in der ersten Halbzeit gesehen, dass das Selbstvertrauen nicht so da war. Man hat auch einen sicheren Ball versucht oder einen hohen Ball, um aus der Gefahr zu kommen", so Flick. "Damit war ich nicht zufrieden. Wir wollten in der zweiten Halbzeit mutiger spielen."

Flick: "Können besser Fußball spielen"

Mit dem Verhalten nach der Pause sei er zwar "zufriedener", sagte der Erfolgstrainer. "Aber es ist schon so, dass wir besser Fußball spielen können." Ganz grundsätzlich wies er auf die Gesamtumstände mit zahlreichen Spielen in einem kurzen Zeitraum hin: "Es wird eine schwierige Saison für uns, das hat man vorher gewusst." Das drückt sich auch an der schwierigen Personalsituation aus: Während Joshua Kimmich in der Reha gute Fortschritte macht und Alphonso Davies inzwischen wieder zum Aufgebot gehört, droht ein Rückschlag bei Leon Goretzka.