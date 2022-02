Führung aus der Hand gegeben: Lok Leipzig spielt gegen Rathenow nur Remis

Leipzig. Besser spät als nie, waren sich die beiden erfahrenen Coaches Almedin Civa und Ingo Kahlisch in einiger Entfernung einig. Lok Leipzigs Übungsleiter Civa saß mit seinen auf heißen Kohlen sitzenden Schützlingen in den Kabinen des Bruno-Plache-Stadions, sein Kollege Kahlisch samt seinen Optikern aus Rathenow auf der A9 im Stau. Ein schlimmer Unfall verhinderte die pünktliche Anreise der Gäste, doch spielen wollten beide unbedingt.

Und so trafen die drei Kleinbusse der Gäste, von denen Kahlisch höchstpersönlich einen steuerte, unter Applaus der Lok -Fans eine dreiviertel Stunde später als der eigentlich geplante Anpfiff in Probstheida ein, erwärmten sich nur 20 Minuten, verzichteten auf die obligatorische Kabinenpredigt vor Anpfiff und erkämpften sich dennoch ein beachtliches 1:1 gegen die Probstheidaer.

Nach 30 Minuten brachte Djamal Ziane mit seinem 18. Saisontor in Führung. Ein direkter Freistoß von Emir Sejdovic (84') erschütterte die 2032 Fans im Bruno-Plache-Stadion. Und dabei haben Civas Schützlinge noch Glück: gleich zwei Mal laufen die Rathenower in der hitzigen Schlussphase auf Jan-Ole Sievers Tor zu, vergeben jedoch die Chancen zur Sensation.

Munteres Spiel

Mit 85-minütiger Verspätung ertönte der Anpfiff durch Florian Butterichs. Civas Team, welches sich im Vergleich zum furiosen 6:2 gegen Fürstenwalde am Wochenende mit Leon Heynke und Damir Mehmedovic für Zak Piplica und Theo Ogbidi auf zwei Positionen veränderte, legte sofort los und belagerte früh den gegnerischen Strafraum. Die erschwerte Anreise und die noch kühlen Muskeln von Optik vertrugen sich nicht mit Leipzigs permanenten Druck. In der 30. Minute bot sich ein fast schon gewohntes Bild: Ziane erzielt die wichtige Führung. Sein elftes 1:0 in dieser Spielzeit fällt in der Phase, in der Lok am meisten schwächelt und ein wenig Ungläubigkeit ob der wackelnden Spielanteile im Stadion herrscht.