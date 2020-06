Führung und Aufstieg verspielt! Lok Leipzig scheitert am SC Verl

Bielefeld. Das ist bitter: Der 1. FC Lok Leipzig muss ein weiteres Jahr in der vierten Liga gegen Halberstadt, Fürstenwalde oder Bischofswerda spielen, obwohl die Probstheidaer seit 12. Oktober 2019 kein Spiel verloren haben. Trainer Wolfgang Wolf ist in achteinhalb Monaten mit den Blau-Gelben sogar ungeschlagen. Auch in den Drittliga-Aufstiegsspielen erwiesen sich die Sachsen als ebenbürtiger Gegner. Doch jubeln konnte nach dem 2:2 in Leipzig und dem 1:1 am Dienstag in Bielefeld der SC Verl. Der Vertreter aus der Regionalliga West setzte sich dank der Auswärtstorregel durch und bejubelte den Drittliga-Aufstieg. Lok war im Rückspiel dank eines Eigentores von Stöckner kurz vor der Pause in Führung gegangen, doch Schallenberg besorgte in der 73. Minute den Ausgleich.