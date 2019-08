Fulltime-Job bei RB Leipzig: Das neue Leben der Anja Mittag

„Bisher habe ich vormittags trainiert und hatte am Nachmittag frei. Jetzt gehe ich vorher arbeiten und trainiere dann. Die Tage sind länger geworden“, sagt die 158-malige Nationalspielerin. Statt auf dem Platz zu stehen, sitzt Mittag nun öfter am Schreibtisch, telefoniert, analysiert und organisiert.

Bei RB Leipzig vielfältig eingebunden

Mittags eigentlich im Sommer beendete Karriere geht so in Leipzig in die Verlängerung. „Ich habe große Lust, zu spielen. Und wenn die Trainerin mich braucht, bin ich da. Ich möchte möglichst in jedem Spiel dabei sein“, betont Mittag. Dass die Ex-Weltmeisterin kaum etwas verlernt hat, zeigte sie am Sonntag. Die RB-Frauen spielten erstmals im DFB-Pokal und ließen dem Zweitligisten BV Cloppenburg beim 4:2 auch dank eines Treffers von Mittag keine Chance.