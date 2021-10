Fünf Auswechslungen für immer? IFAB empfiehlt Regeländerung - Diskussionen über Halbzeit-Länge

Bis zu fünf Auswechslungen pro Team und Spiel sollen nach Ansicht der Fußball-Regelhüter auch nach der Corona-Pandemie möglich sein. Ein Beratungsgremium des International Football Association Board IFAB empfahl nach einem Treffen am Mittwoch, dass Veranstalter von Wettbewerben dies als dauerhafte Option einrichten können. Die Zahl der Zeitpunkte, zu denen Wechsel möglich sind, solle aber bei drei plus der Halbzeitpause beschränkt bleiben. Diese Empfehlung muss noch offiziell in den Regeln verankert werden, die nächste Generalversammlung des IFAB findet am 4. und 5. März 2022 in Zürich statt.

Anzeige