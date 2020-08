Fünf Dresdner Rudertalente fahren zur U23-EM

Dresden. Jetzt ist es endgültig: Fünf Ruder-Talente des Bundesstützpunktes werden die Dresdner Farben bei der U23-EM am 5./6. September in Duisburg vertreten. Besonders erfreulich, alle haben den Sprung in olympische Bootsklassen geschafft. „Das ist für die Kadereinteilung immer besonders wichtig“, erläutert Trainer Egbert Scheibe.

Dabei sorgten vor allem Simon Schubert (USV TU) und Constantin Conrad (DRC) für eine weitere positive Überraschung. Sie starten in Duisburg gemeinsam im Zweier ohne. „Das gab es schon ewig nicht mehr, dass wir einen reinen Dresdner Zweier ohne bei einem internationalen Höhepunkt stellen“, freut sich Scheibe und ergänzt: „Vor allem für Simon Schubert ist das super, dass er in einer olympischen Bootsklasse ran darf, obwohl er die Ergometer-Norm knapp verpasst hatte.“

Alle Bootsklassen bei Heim-EM besetzt

Erwartet war dagegen die Nominierung der beiden Pirnaer Asse Sophie Leupold und Franz Werner für die Doppelvierer. Beide können schon auf einige Erfolge in dieser Bootsklasse zurückblicken. So holte Franz Werner im Vorjahr Silber bei der U23-WM. Seine Klubgefährtin gewann bereits 2017 den Vizeweltmeistertitel bei den Juniorinnen im Doppelvierer, belegte im U23-Bereich 2018 den vierten Platz. Beiden Athleten traut Egbert Scheibe auch in diesem Jahr einiges zu: „Ich denke schon, dass die beiden Doppelvierer um eine Medaille fahren sollten.“

Gut ausgegangen ist die Nominierung auch für Katja Fuhrmann (Laubegaster RV). Die 21-Jährige war kurzfristig vom Riemen- in den Skullbereich gewechselt, schaffte da aber noch nicht den Sprung in den Auswahlkreis. Sie folgte aber der Empfehlung von Egbert Scheibe und wechselte zurück. Das war die richtige Entscheidung, denn ihr gelang bei der Mannschaftsboot-Bildung der Sprung in den Deutschland-Achter, mit dem sie 2018 und 2019 bei den U23-Weltmeisterschaften schon die Plätze vier und fünf erreicht hatte.