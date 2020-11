Fünf Gründe: Deshalb ist Lewis Hamilton der verdiente Formel-1-Weltmeister

Jetzt hat sich Lewis Hamilton endgültig in den Geschichtsbüchern der Formel 1 verewigt: Der 35 Jahre alte Brite ist durch seinen Sieg beim Großen Preis der Türkei in Istanbul zum siebten Mal in seiner Karriere Formel-1-Weltmeister. Eine unglaubliche Karriere-Leistung: Hamilton wird ab sofort in einem Atemzug mit Legende Michael Schumacher, der in seiner illustren Laufbahn ebenfalls auf sieben WM-Titel gekommen war, genannt werden – und darf ab sofort ebenfalls den Titel Rekordweltmeister tragen. Und warum? Weil Hamilton und sein Team Mercedes in diesem Jahr eine ihrer stärksten Saisons seit Beginn der Zusammenarbeit 2013 hingelegt haben. Der SPORTBUZZER nennt fünf Gründe, warum das Weltmeister-Tandem Hamilton/Mercedes in diesem Jahr unschlagbar war und sich verdientermaßen in die Rekordbücher eingetragen hat. Anzeige

1. Ein perfektes Team:

Seit Beginn der Ära der Turbo-Motoren 2014 dominiert Mercedes die Konkurrenz nach Belieben: 135 Grands Prix, 107 Pole-Positions, 101 Siege. In dieser Saison stand in zwölf von 14 Rennen ein Pilot des Stuttgarter Autobauers ganz oben auf dem Treppchen – neunmal war dies Hamilton, zweimal sein Teamkollege Bottas, beileibe kein schlechter Fahrer und trotzdem nur Statist. Der beste Fahrer des Feldes im besten Auto: eine Traum-Kombination. "Um ehrlich zu sein: 90 Prozent der Fahrer würden in diesem Auto gewinnen", sagte Red-Bull-Fahrer Max Verstappen zuletzt. Die Aussage diente nicht dazu, Hamiltons Leistungen zu schmälern, aber den Niederländer nervt – wie so viele andere auch – die Langeweile in der Formel 1. "Er ist ein großartiger Fahrer, aber dieses Auto ist einfach so dominant", sagte Verstappen. Wie dominant Mercedes wirklich ist, zeigt in diesem Jahr Racing Point. Mit einem fast eins zu eins kopierten Mercedes-Auto der Vorsaison und Mercedes-Motoren fährt das Team vorne mit.

2. DAS und Party-Modus:

Die technischen Innovationen des Mercedes-Teams sind unerreicht. Vor Saisonstart schockte das Team um Boss Toto Wolff mit dem selbst entwickelten Dual-Axis-Steering-System (DAS) die Konkurrenz. Die Mercedes-Piloten Hamilton und Bottas können damit auf Geraden das Lenkrad wie Jetpiloten an sich heranziehen und die sogenannte Vorspur, den Winkel, in dem die Vorderräder zueinander stehen, verändern. Das bringt mehr Temperatur in die Reifen und sorgt für mehr Grip nach Re-Starts. Der Clou: Kein anderes Team verfügt über diese Technik, die einen enormen Vorteil mit sich bringt, ab der kommenden Saison jedoch verboten ist. Dies ist seit dem Monza-GP im September auch der "Party-Modus", den Mercedes schon in der vergangenen Saison nutzte. Während der Qualifikation konnten so zusätzliche PS freigegeben werden. Red Bull kopierte das System erst viel später - zu spät.



3. Unbedingter Wille:

Ja, Lewis Hamilton ist viel auf Instagram unterwegs. Ja, der Brite schreibt eigene Musik und entwirft eigene Kleidung. Aber sein Ziel, Weltmeister zu werden, verliert der 35-Jährige während einer Saison keinen Millimeter aus den Augen. Ein GP-Sieg ist nur ein Schritt zum Titel. Ein zweiter Platz ist eine Niederlage, die in Imola gewonnene Team-WM war nur ein Randaspekt: "Ich denke, es gibt immer Bereiche, in denen man sich verbessern kann", sagte Hamilton vor dem Rennen in der Türkei. "Ich liebe das Rennfahren. Ich liebe die Herausforderung. Und das wird sich so bald auch nicht ändern." Mit so einer Einstellung holt man WM-Titel!

4. Volle Kontrolle in jeder Lage:

Rückschläge sind selten geworden, denn eigentlich hat Lewis Hamilton in jeder Sekunde immer die volle Kontrolle über jede Lage – und vor allem seinen Teamkollegen. Einzig Nico Rosberg schaffte es 2016 in seiner Zeit bei den Silberpfeilen, Jugendfreund Hamilton zu bezwingen und Weltmeister zu werden. Das Verhältnis der beiden litt unter der Rivalität, Rosberg trat kurz nach seinem Triumph zurück und verwehrte seinem Stallrivalen die Chance zur Revanche. Und so fährt Hamilton seither in seiner eigenen Liga, hält bereits die Rekorde für die meisten Pole-Positions (97) und auch die meisten Grand-Prix-Siege (93). Er gewann 2008 im McLaren seinen ersten WM-Titel, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 und nun 2020 folgten fünf weitere im Mercedes. Sein Rennstall unterstützt ihn nach Kräften: Weil Hamilton, der erste schwarze Formel-1-Pilot der Geschichte, ein großer Unterstützter von Black Lives Matter ist, fährt Mercedes in diesem Jahr nicht in Silber. "Er hat gesagt, wie sehr ihm die Black-Lives-Matter-Bewegung am Herzen liegt", sagte Wolff der Zeitung Österreich. Der Weltmeister schlug vor, das Auto schwarz zu lackieren. "Dann hab ich unsere Lackiererei, den Daimler-Vorstand und alle Sponsoren angerufen und bin wieder zu Lewis: 'Wir haben ein schwarzes Auto.' Er war begeistert", berichtete der Teamchef.

Lewis Hamilton: Bilder seiner Karriere Lewis Hamilton ist gemeinsam mit Michael Schumacher Rekordweltmeister der Formel 1. Wir zeigen euch die Bilder der Karriere des aktuell besten Rennfahrers der Welt. ©

5. Die Schwäche der Konkurrenz: