Fünf Gründe: Deshalb klappt es erstmals mit einem Sieg für RB Leipzig bei den Bayern

Erstens: 3:0, 2:0, 1:0, 0:0. Ja, die Bayern fallen in den Heimspielen gegen RB allmählich und unaufhaltsam vom Fleisch. Das Gesetz der Serie ist nicht wegzudiskutieren und mündet in einen Leipziger 1:0-Sieg. Der Torschütze der neuen Tabelle nführer findet sich unter....

Zweitens: Alexander Sörloth hat in Istanbul nur die Spitze seines norwegischen Eisberges gucken lassen. Die anderen sechseinhalb Siebtel tauchen am Sonnabend in München auf. So gegen 20 Uhr Ortszeit. David Alaba, Jerome Boateng und Niklas Süle zittern schon. Zurecht.