Fünf Gründe: Deshalb schafft es RB Leipzig nicht ins Viertelfinale der Champions League

Leipzig/Budapest. Für RB Leipzig und Trainer Julian Nagelsmann geht es im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League um alles! Die Roten Bullen müssen die Partie gegen den Liverpool FC (Mittwoch. 21 Uhr, Sky) nicht nur einfach gewinnen. Nötig ist ein Sieg mit zwei Toren Differenz. Ausnahme: Bei einem 2:0 müssten die Kontrahenten in die Verlängerung. Ein Weiterkommen gegen die Mannschaft von Jürgen Klopp scheint aktuell eine utopische Vorstellung. Warum?

0:2-Rückstand: RB Leipzig läuft einem 0:2-Rückstand hinterher. In der Bundesliga haben sie zwar gegen Borussia Mönchengladbach gezeigt , dass sie innerhalb von 90 Minuten das Spiel drehen und mit 3:2 gewinnen können. Allerdings ist der Liverpool FC trotz seiner aktuellen Liga-Flaute nicht unbedingt mit den Gladbachern zu vergleichen.

Angelino fehlt: Der Spanier ist Champions-League-Topscorer bei RB. Er hat als einziger RBL-Spieler bereits drei Tore in der Königsklasse erzielt. Zudem hat er die meisten Assists, ebenfalls drei an der Zahl. RB muss also ganz ohne den Antrieb über links auskommen und dabei mindestens drei Tore erzielen.